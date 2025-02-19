Брюссель хочет изменить энергетическую политику ЕС

Этот шаг стал бы существенным изменением в энергетической политике блока, усиливая связи континента с углеродно-интенсивным сжиженным природным газом (СПГ), который ЕС в конце концов хочет постепенно сократить, пишет 24 канал со ссылкой на POLITICO.

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Сейчас ЕС подписывает только краткосрочные контракты на поставку СПГ и пытается ограничить использование государственных средств для расширения добычи ископаемого топлива, – говорится в материале.

В частности план предусматривает возможность того, что европейские государственные средства могут способствовать финансированию американских СПГ-проектов. И это именно в то время, когда чиновники Брюсселя пытаются заключить соглашение с президентом США Дональдом Трампом по закупке большего количества американской энергии и избежания торговой войны.

Это предложение является частью будущего Плана действий по доступной энергии, который должен быть представлен 26 февраля. Проект документа показывает, что ЕС также стремится принять новые законы для ускорения модернизации электросетей и поощрять снижение налогов на электроэнергию и быструю выдачу разрешений для новейших ядерных технологий.

Обратите внимание! Эти инициативы являются центральным элементом ответа Брюсселя на жалобы промышленности, что рост затрат на энергию оставляет ее позади конкурентов из США и Китая.

О чем говорится в плане

Согласно документу, план "снизит счета за энергию в краткосрочной перспективе, одновременно ускоряя необходимые структурные реформы для экономии средств и укрепляя энергетические системы, чтобы смягчить будущие ценовые шоки". Также проект предлагает изучить "возможность долгосрочных контрактных обязательств для стабилизации цен".

В частности, в проекте документа упоминается "японская модель", при которой правительство непосредственно покупает доли в зарубежных СПГ-проектах в обмен на длительный доступ к газу по льготным ценам. Благодаря этому подходу Токио стал крупнейшим государственным инвестором в американские СПГ-проекты, потратив десятки миллиардов долларов и установив рекордные объемы импорта газа из США в последние годы.

Трамп так же давит на ЕС, чтобы тот закупал больше американского СПГ, угрожая ввести жесткие тарифы, если блок не выполнит это и другие требования. Брюссель направил представителей в Вашингтон для переговоров и стремится заключить соглашение по СПГ. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигает его как способ окончательно отказаться от российского СПГ,

– пишет издание.

Интересно! Однако любой шаг к подражанию японской модели, вероятно, столкнется с сопротивлением со стороны экологических активистов и "зеленых" групп, которые давно выступают против использования государственных средств для увеличения добычи и экспорта ископаемого топлива.