Яка пенсія за зарплати 27 000 гривень і 30 роках стажу

Щоб вийти на заслужений відпочинок, особа має набути достатньо стажу. Для кожної вікової межі ці мінімуми різні.

Яку пенсію мають люди з 30 роками стажу та зарплатою 27 тисяч гривень

Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, пише 24 Канал.

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Якщо враховувати, що кількість стажу, яку набула особа – 30 років, то вийти на пенсію у 60 років в 2025 році вона не може. Адже мінімум в такому випадку складає – 32 роки стажу.

Зверніть увагу! Водночас цей громадянин має змогу піти на заслужений відпочинок у 63 та 65 років. Адже 30 років набутого стажу для цього достатньо.

Якщо особа йде на пенсію у 63 роки, має стаж 30 років і зарплату 27 тисяч гривень, її пенсія орієнтовно складе – 10,4 тисячі гривень.

У 65 років, в такому випадку, вийти на пенсію вигідніше. Адже, виплата складатиме уже приблизно – 11,5 тисяч гривень.

Зауважте! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.