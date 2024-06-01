Пенсія при мінімалці: яка гарантована сума виплат

Нині можна розрахувати точну суму, яку можуть отримувати пенсіонери, якщо вони мали мінімальну заробітну плату. Проте, розмір пенсії в Україні залежить від низки факторів.

Який буде розмір пенсії при мінімалці

Пенсіонери, які мають повний страховий стаж, а це 30 років для жінок та 35 для чоловіків, отримують не менше 40% від мінімальної зарплати. Оскільки мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 000 гривень, то мінімальна пенсія повинна була складати 3 200 гривень, проте уряд встановив мінімальний розмір пенсійної виплати у розмірі 3 370 гривень.

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Однак, у тому числі розмір майбутньої пенсії в Україні залежить від інших двох чинників: розміру сплачених соціальних внесків протягом трудового стажу та кількості стажу й середньої зарплати за 3 роки перед виходом на пенсію.

Мінімальні виплати для пенсіонерів у 2024 році

Якщо особа досягла 65-річного віку та не має достатнього страхового стажу, то отримуватиме мінімальні пенсійні виплати у розмірі 2 725 гривень.

З 1 березня в Україні були встановлені мінімальні розміри пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів:

2 980 гривень – для пенсіонерів до 70 років з повним стажем 30/35 років та для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу;

– для пенсіонерів до 70 років з повним стажем 30/35 років та для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу; 3 240 гривень – для пенсіонерів віком від 70 до 80 років з повним страховим стажем 30/35 років;

– для пенсіонерів віком від 70 до 80 років з повним страховим стажем 30/35 років; 3 370 гривень – для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і які мають страховий стаж 20/25 років.

На сьогодні в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких понад 3 мільйони отримують пенсію у розмірі 3 тисяч гривень. Це означає, що практично кожен четвертий пенсіонер отримує пенсію такого розміру.