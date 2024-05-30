Де зменшать пенсії для українських біженців

В Ірландії планують зменшити пенсії та виплати по інвалідності для 2 500 українських біженців. Скорочення стосуватимуться тих, хто мешкає в державному житлі з харчуванням та повністю забезпечується Ірландією. Це включає оплату державою їхніх рахунків за комунальні послуги.

Читайте також: Не підлягають індексації: у кого пенсійні виплати в Україні не зростають

Ми знижуємо оплату для людей, які перебувають на повному обслуговуванні. Повне обслуговування житла означає, що ви отримуєте їжу, світло, тепло та всі передбачені комунальні послуги. ... Це станеться в серпні,

– сказала міністр соціального захисту Ірландії Гізер Гамфріс.

На противагу цьому, вона навела приклад ірландських пенсіонерів, які змушені самостійно оплачувати всі згадані витрати.

Якщо ви пенсіонер в Ірландії, у вас є власне житло, ви повинні самі його забезпечувати. Платити за світло, за електроенергію, воду, власні комунальні послуги,

– зазначила Гамфріс.

Де ще скоротили виплати для українців

У Польщі посилюватимуть умови стосовно отримання соцпідтримки осіб.Як пояснюють, такі зміни спрямовані для забезпечення правового статусу та соціального захисту українських біженців.

Зауважте! Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року.

Згідно із законопроєктом, одноразова виплата у 300 злотих припиняється, а виплата у 800 злотих на дитину буде можлива лише, якщо дитина навчається у школі.