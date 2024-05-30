Где уменьшат пенсии для украинских беженцев

В Ирландии планируют уменьшить пенсии и выплаты по инвалидности для 2 500 украинских беженцев. Сокращение будут касаться тех, кто живет в государственном жилье с питанием и полностью обеспечивается Ирландией. Это включает оплату государством их счетов за коммунальные услуги.

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Мы снижаем оплату для людей, которые находятся на полном обслуживании. Полное обслуживание жилья означает, что вы получаете еду, свет, тепло и все предусмотренные коммунальные услуги. ... Это произойдет в августе,

– сказала министр социальной защиты Ирландии Хизер Гамфрис.

В противовес этому, она привела пример ирландских пенсионеров, которые вынуждены самостоятельно оплачивать все упомянутые расходы.

Если вы пенсионер в Ирландии, у вас есть собственное жилье, вы должны сами его обеспечивать. Платить за свет, за электроэнергию, воду, собственные коммунальные услуги,

– отметила Гамфрис.

Где еще сократили выплаты для украинцев

В Польше будут ужесточать условия относительно получения соцподдержки лиц. Как объясняют, такие изменения направлены для обеспечения правового статуса и социальной защиты украинских беженцев.

Заметьте! Новые правила вступят в силу уже с 1 июля этого года.

Согласно законопроекту, единовременная выплата в 300 злотых прекращается, а выплата в 800 злотых на ребенка будет возможна только, если ребенок учится в школе.