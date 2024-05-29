У кого пенсия не подлежит индексации

Поэтому, часть пенсионеров по законодательству не может претендовать на индексацию выплат. В первую очередь, это лица, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, поскольку их пенсии уже учитывают недавние экономические изменения.

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Сюда же относятся пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, ведь государство уже осуществляет их доплаты для достижения пенсионного минимума, и лица с высокими пенсиями.

Заметьте! Индексация пенсий является важным средством для поддержания финансового благосостояние пенсионеров, помогая им приспособиться к изменениям в экономике.

Несмотря на это, такие пенсионеры могут рассчитывать на надбавку при достижении 70-летия. Такая доплата начисляется автоматически, в месяц, когда лицо достигает определенного возраста. Размер этой надбавки растет со временем. Ее сумма составляет от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста.

Что известно о мартовской индексации

В марте 2024 года была проведена индексация пенсий, которая охватила около 10 миллионов украинцев. Весеннее повышение пенсий осуществлялось с коэффициентом 1,079, что привело к росту пенсий почти на 8%. Минимальное увеличение пенсии составило 100 гривен, тогда как максимальное достигло 1 577 гривен.

Заметьте! Индексации также подлежали пенсии по инвалидности, в связи с потерей кормильца, пенсии военнослужащих, ученых, государственных служащих и чернобыльские пенсии.