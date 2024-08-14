На пільгових умовах: яку пенсію отримують шахтарі в Україні

Пенсії для шахтарів нараховуються за загальними правилами, як і для більшості українців. Втім, вони мають встановлений мінімум, який залежить від кількох чинників.

Розмір пенсії у шахтарів

У 2024 році пенсії для шахтарів залежать від стажу та заробітної плати. Чоловіки, які відпрацювали щонайменше 15 років на підземних роботах, і жінки зі стажем від 7,5 років мають право на пенсію.

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Мінімальна пенсія шахтаря складає 80% від середньої зарплати. Однак, вона не може становити менше, ніж три прожиткові мінімуми, що на серпень 2024 року дорівнює 7 083 гривні.

Пенсія на пільгових умовах надається:

працівникам, які займаються видобутком вугілля, залізної та інших руд;

працівникам шахтобудівних підприємств, які працюють на підземних роботах повний робочий день.

працівникам державних аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості, згідно зі Списком № 1, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

члени сімей цих категорій осіб також мають право на певні пільги.

Також, за кожен рік стажу на підземних роботах або в умовах особливої шкідливості надають право на пенсію на пільгових умовах. За таких умов до страхового стажу додається додатковий рік.