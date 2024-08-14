Размер пенсии у шахтеров

В 2024 году пенсии для шахтеров зависят от стажа и заработной платы. Мужчины, которые отработали не менее 15 лет на подземных работах, и женщины со стажем от 7,5 лет имеют право на пенсию.

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Минимальная пенсия шахтера составляет 80% от средней зарплаты. Однако, она не может составлять менее, чем три прожиточных минимума, что на август 2024 года равняется 7 083 гривны.

Пенсия на льготных условиях предоставляется:

работникам, которые занимаются добычей угля, железной и других руд;

работникам шахтостроительных предприятий, которые работают на подземных работах полный рабочий день.

работникам государственных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности, согласно Списку № 1, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

члены семей этих категорий лиц также имеют право на определенные льготы.

Обратите внимание! Также, за каждый год стажа на подземных работах или в условиях особой вредности предоставляют право на пенсию на льготных условиях. При таких условиях к страховому стажу добавляется дополнительный год.