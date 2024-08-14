Кто из семьи УБД имеет скидку на коммуналку

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны", скидка на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 75% также действует для членов семьи участника боевых действий.

Читайте также Неужели пенсии и выплаты под угрозой: сколько средств получает Украина от партнеров

Речь идет о жене и несовершеннолетних детях до 18 лет, проживающих вместе с ним.

То есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются членам семьи, в том числе несовершеннолетним детям, проживающих одной семьей с участником боевых действий,

– объясняют в ПФУ.

Кроме того, на такую скидку имеют право нетрудоспособные родители, которые проживают вместе с ними.

Заметьте! Для лиц с инвалидностью предусмотрена скидка в размере 100% на коммунальные услуги.

Какие еще льготы имеют семьи УБД

Дети участников боевых действий имеют право на оздоровление и отдых, а также на первоочередные места в школах, детских садах и оздоровительных лагерях.

Студенты могут быть переведены на бюджетную форму обучения на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях, и, при отсутствии задолженности, получать социальную стипендию.