За яких умов перехід з одного виду пенсії на інший буде вигіднішим

Українським пенсіонерам часто передбачено одразу декілька видів пенсії, але обрати можна лише одну. У такому випадку українці обирають вигіднішу.

Коли варто переходити з однієї пенсії на іншу

Відомо, що пенсіонер має право на різні види пенсії. Це пенсія за віком, за інвалідністю, у зв'язку із втратою годувальника тощо.

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Для того, щоб обрати вигідний варіант, варто врахувати декілька факторів:

Пенсія за інвалідністю ІІ групи призначається у розмірі 90% пенсії за віком. Втім для обчислення такої пенсії за віком до страхового стажу зараховується додатковий стаж. Йдеться про період від дня встановлення інвалідності до віку 60 років.

Зверніть увагу! Якщо інвалідність встановлена у молодому віці, але тривалість додаткового стажу є велика, тоді перехід на пенсію з віком не завжди вигідний.

Водночас для осіб, які після призначення пенсії за інвалідністю продовжували працювати, перехід на пенсію за віком вигідний. Якщо пенсіонер придбав не менше ніж 24 місяців страхового стажу й вперше переходить з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком, тоді пенсія буде більшою.

Зауважте! Для обчислення розміру виплат у такому випадку ПФУ враховуватиме розмір середньої заробітної плати за 3 календарні роки, що передують році звернення за переходом на пенсію за пенсією віком. Відтак особа отримуватиме вже актуальний розмір пенсії.