Пенсійні виплати в Україні: яка середня пенсія у 2024 році

У першому кварталі 2024 року пенсії українців зросли переважно завдяки індексації. Разом з цим і змінився середній розмір пенсії.

Як змінилася середня пенсія в Україні

За перші три місяці 2024 року середній розмір пенсії збільшився на 9,6%, тобто фактично середні виплати зросли на 505,02 гривні – до 5 743,27 гривні. А пенсіонери, що працюють, нині в середньому отримують 6 094,28 гривні.

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Проте, рівень середніх виплат суттєво відрізняється залежно від регіону: у Києві пенсіонери отримують близько 7 848 гривень, тоді як у Тернопільській області ця сума становить лише 4 399 гривень.

Середній розмір призначеної пенсії / Інфографіка – ПФУ

Структура пенсійних виплат в Україні у 2024 році має наступний вигляд: