Пенсійні виплати в Україні: яка середня пенсія у 2024 році
12 липня 2024, 13:17Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У першому кварталі 2024 року пенсії українців зросли переважно завдяки індексації. Разом з цим і змінився середній розмір пенсії.
Як змінилася середня пенсія в Україні
За перші три місяці 2024 року середній розмір пенсії збільшився на 9,6%, тобто фактично середні виплати зросли на 505,02 гривні – до 5 743,27 гривні. А пенсіонери, що працюють, нині в середньому отримують 6 094,28 гривні.
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Проте, рівень середніх виплат суттєво відрізняється залежно від регіону: у Києві пенсіонери отримують близько 7 848 гривень, тоді як у Тернопільській області ця сума становить лише 4 399 гривень.
Середній розмір призначеної пенсії / Інфографіка – ПФУ
Структура пенсійних виплат в Україні у 2024 році має наступний вигляд:
- 2 725 285 осіб (26,8%) отримують пенсію до 3 000 гривень – середня: 2 761, 58 гривні;
- 1 754 068 осіб (17,3%) отримують від 3 001 до 4 000 гривень – середня: 3 548,08 гривні;
- 1 889 222 особи (18,6%) отримують від 4 001 до 5 000 гривень – середня: 4 415,87 гривні;
- 2 561 420 осіб (5,2%) отримують від 5 001 до 10 000 гривень – середня: 6 843, 67 гривні;
- 1 224 710 осіб (12,1%) отримують понад 10 000 гривень – середня: 15 268, 49 гривні.