Как изменилась средняя пенсия в Украине
За первые три месяца 2024 года средний размер пенсии увеличился на 9,6%, то есть фактически средние выплаты выросли на 505,02 гривны – до 5 743,27 гривны. А работающие, пенсионеры, сейчас в среднем получают 6 094,28 гривны.
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Однако, уровень средних выплат существенно отличается в зависимости от региона: в Киеве пенсионеры получают около 7 848 гривен, тогда как в Тернопольской области эта сумма составляет лишь 4 399 гривен.
Средний размер назначенной пенсии / Инфографика – ПФУ
Структура пенсионных выплат в Украине в 2024 году имеет следующий вид:
- 2 725 285 человек (26,8%) получают пенсию до 3 000 гривен – средняя: 2 761, 58 гривны;
- 1 754 068 человек (17,3%) получают от 3 001 до 4 000 гривен – средняя: 3 548,08 гривны;
- 1 889 222 человека (18,6%) получают от 4 001 до 5 000 гривен – средняя: 4 415,87 гривны;
- 2 561 420 человек (5,2%) получают от 5 001 до 10 000 гривен – средняя: 6 843, 67 гривны;
- 1 224 710 человек (12,1%) получают более 10 000 гривен – средняя: 15 268, 49 гривны.