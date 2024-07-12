Как изменилась средняя пенсия в Украине

За первые три месяца 2024 года средний размер пенсии увеличился на 9,6%, то есть фактически средние выплаты выросли на 505,02 гривны – до 5 743,27 гривны. А работающие, пенсионеры, сейчас в среднем получают 6 094,28 гривны.

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Однако, уровень средних выплат существенно отличается в зависимости от региона: в Киеве пенсионеры получают около 7 848 гривен, тогда как в Тернопольской области эта сумма составляет лишь 4 399 гривен.

Средний размер назначенной пенсии / Инфографика – ПФУ

Структура пенсионных выплат в Украине в 2024 году имеет следующий вид: