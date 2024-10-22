Долар в обмінниках та банках: скільки коштує валюта сьогодні

В банках спостерігається пожвавлення ціни як долара, так і євро. Ціна обох валют в середньому виросла від 2 до 5 копійок. А в обмінниках при продажі відбувається спад на понад 20 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 22 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,12 гривні (+2 копійки проти 21 жовтня) та продаж – по 41,55 гривні (+5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,70 гривні (+5 копійок), а продаж – по 45,30 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+6 копійок), а продати – по 41,55 гривні (+5 копійок).

(+6 копійок), а продати – по (+5 копійок). Купівля євро по 45,20 гривні (без змін), а продаж по 45,32 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,90 гривні (-20 копійок), а продають – по 41,56 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продають – по (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,73 гривні (-23 копійки), а продають – по 45,46 гривні (-1 копійка).

Що прогнозують експерти

Як розповіла банкірка Анна Золотько 24 Каналу, протягом минулого тижня торги на міжбанку проходили в діапазоні 41,14 – 41,24 гривні за долар. А на готівковому ринку коливання курсу протягом тижня були мінімальними.

Водночас цього тижня Золотько вважає, що варто очікувати на збереження аналогічних тенденцій на ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанку має трохи знизитися, це може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора. Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься.

Зверніть увагу! Протягом тижня вартість готівкового долара знаходитиметься в діапазоні 41,30 – 41,70 гривні за долар.