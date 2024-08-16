Як змінилася середня пенсія в Україні та скільки отримують пенсіонери

У 2024 році пенсії для більшості українців зросли завдяки проведенню індексації, перерахункам та різним видам доплат. Внаслідок цього зросла й середня пенсія по Україні.

Скільки пенсіонери отримують зараз

В Україні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів, і в середньому вони отримують 5 816,62 гривні.

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Зокрема, 26,14% пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 3 тисяч гривень. Інші пенсіонери станом на 1 липня мають такі виплати:

17,32% отримують від 3 001 до 4 000 гривень (для порівняння, у 2023 році таких було 21,26%);

18,59% отримують від 4 001 до 5 000 гривень (торік ця категорія складала 15,02%);

25,47% отримують від 5 001 до 10 000 гривень (у 2023 році таких пенсіонерів було 23,24%).

Зауважте! Середня пенсійна виплата для працюючих пенсіонерів також змінилася і наразі становить 6 216,20 гривні. Загалом в Україні налічується 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів.

Де в Україні найбільші пенсії

Найвищі пенсії в Україні отримують мешканці столиці. Середній розмір пенсії у Києві становить 7 940 гривень. Значні виплати також отримують жителі інших регіонів:

у Рівненській області середня пенсія складає 7 255 гривень;

у Донецькій області – 7 138 гривень;

у Луганській області – 6 679 гривень;

у Дніпропетровській області – 6 402 гривні.

До слова! Найменші пенсії отримують жителі Тернопільської області – в середньому 4 436 гривень. Лише трохи більші виплати мають мешканці Чернівецької області – 4 639 гривень та Закарпатської області – 4 667 гривень відповідно.