Сколько пенсионеры получают сейчас

В Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров, и в среднем они получают 5 816,62 гривны.

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В частности, 26,14% пенсионеров получают пенсию менее 3 тысяч гривен. Другие пенсионеры по состоянию на 1 июля имеют такие выплаты:

17,32% получают от 3 001 до 4 000 гривен (для сравнения, в 2023 году таких было 21,26%);

18,59% получают от 4 001 до 5 000 гривен (в прошлом году эта категория составляла 15,02%);

25,47% получают от 5 001 до 10 000 гривен (в 2023 году таких пенсионеров было 23,24%).

Заметьте! Средняя пенсионная выплата для работающих пенсионеров также изменилась и сейчас составляет 6 216,20 гривны. Всего в Украине насчитывается 2,7 миллиона работающих пенсионеров.

Где в Украине самые большие пенсии

Самые высокие пенсии в Украине получают жители столицы. Средний размер пенсии в Киеве составляет 7 940 гривен. Значительные выплаты также получают жители других регионов:

в Ровенской области средняя пенсия составляет 7 255 гривен;

в Донецкой области – 7 138 гривен;

в Луганской области – 6 679 гривен;

в Днепропетровской области – 6 402 гривны.

К слову! Самые маленькие пенсии получают жители Тернопольской области – в среднем 4 436 гривен. Лишь немного большие выплаты имеют жители Черновицкой области – 4 639 гривен и Закарпатской области – 4 667 гривен соответственно.