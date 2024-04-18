Обігнала долар: за яку валюту найчастіше купують біткойн

Південнокорейська вона випередила американський долар за обсягами торгівлі біткоїном на міжнародних біржах. Це зростання відбулося на тлі значної активізації криптовалютного ринку в Південній Кореї.

Транзакції рекордно зросли

У першому кварталі поточного року сукупний обсяг транзакцій з біткоїнами, проведених в південнокорейських вонах, досяг 456 мільйонів доларів, тоді як торгівля в доларах США склала 445 мільйонів доларів.

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Криптовалютний ринок Кореї моментами навіть перевищував активність традиційного фондового ринку країни під час березневого буму.

Завдяки провідним платформам, таким як Upbit і Bithumb, а також новим гравцям на корейському ринку, таким як Crypto.com та Binance, інфраструктура цифрових активів в країні стрімко розвивається, задовольняючи потреби місцевих інвесторів.

Криптовалютний ринок в Кореї

Південна Корея є одним із найактивніших світових ринків криптовалют. Під час буму криптовалют у березні обсяг торгівлі криптовалютами на місцевому ринку короткочасно перевищив обсяги фондового ринку країни.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

П'ять ліцензованих бірж — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit та Gopax — домінують на місцевому ринку, де лідер Upbit займає понад 80% ринкової частки в більшість днів, за даними Kaiko. Біржа Bithumb намагалася привернути нових користувачів, організувавши кампанії з нульовою комісією за торгівлю в кінці 2023 року.

Також основні глобальні біржі, такі як Crypto.com та Binance, прагнуть увійти на південнокорейський ринок, що швидко зростає.

! На початку цього місяця Crypto.com оголосила про запуск своєї платформи для роздрібної торгівлі в країні 29 квітня. Binance, з іншого боку, вже придбала значну частку в Gopax у 2023 році. Однак місцеві регулятори неодноразово відкладали схвалення передачі власності Gopax компанії Binance, через, як повідомляється, занепокоєння щодо її юридичних проблем у США.