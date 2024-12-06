Газ чи електрика: скільки треба заплатити за опалення залежно від теплоносія

В Україні найдешевший спосіб опалення житла — використання газового котла. Для порівняння, централізоване опалення також обходиться значно дорожче, ніж газове.

Які норми споживання тепла в Україні

Найдешевший спосіб опалення житла в Україні – використання газового котла, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Такі висновки ґрунтуються на соціальних нормативних показниках, які застосовуються для визначення розміру субсидій. Нормативи враховують площу житла для оцінки обсягу необхідних комунальних послуг.

Соціальні нормативи споживання тепла на один квадратний метр виглядають так:

Електроенергія: 30 кіловат-годин (з урахуванням коригувального коефіцієнта);

30 кіловат-годин (з урахуванням коригувального коефіцієнта); Централізоване опалення: 0,0383 гігакалорій (з урахуванням коригувального коефіцієнта);

0,0383 гігакалорій (з урахуванням коригувального коефіцієнта); Газ: 4 кубометри (з урахуванням коригувального коефіцієнта).

Скільки треба платити за тепло

Для кожного регіону України діє власний коригувальний коефіцієнт для розрахунку витрат на опалення, встановлений постановою Кабміну №409. Наприклад, у Києві цей коефіцієнт становить 0,608.

Ось як виглядають витрати на опалення квартири площею 50 квадратних метрів у столиці:

Електроенергія: із врахуванням соціального нормативу та коригувального коефіцієнта потрібно 912 кіловат-годин. За спеціальним тарифом (2,64 гривні за кіловат-годину) для тих, хто опалює житло електроенергією, це обійдеться у 2 407,6 грн на місяць.

із врахуванням соціального нормативу та коригувального коефіцієнта потрібно 912 кіловат-годин. За спеціальним тарифом (2,64 гривні за кіловат-годину) для тих, хто опалює житло електроенергією, це обійдеться у 2 407,6 грн на місяць. Централізоване опалення: необхідно 1,164 гігакалорії тепла. Вартість такого обсягу тепла за тарифом "Київтеплоенерго" (1 654,41 гривні за гігакалорію) складе 1 926,2 гривні.

необхідно 1,164 гігакалорії тепла. Вартість такого обсягу тепла за тарифом "Київтеплоенерго" (1 654,41 гривні за гігакалорію) складе 1 926,2 гривні. Газ: для опалення потрібно 121,6 кубометра. При середній вартості газу це коштує 967,9 гривні.

Зауважте! Таким чином, використання газу залишається найдешевшим варіантом для опалення квартири.