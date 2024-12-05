Коли стартує реформа

Законопроєкт щодо накопичувальної системи вже розроблено та подано на погодження відповідним органам виконавчої влади, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На Пенсії".

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Законопроєкт щодо базової соціальної допомоги вже розроблений, представлений Кабінету Міністрів і наразі паралельно готується пілотний проєкт для тестування механізмів.

Дарія Марчак Перша заступниця міністерки соціальної політики Ми сподіваємося, що ці наші плани незабаром буде реалізовано. Але треба розуміти, що складні системні зміни не можна зробити миттєво. Тому що вони передбачають і значну кількість розрахунків, і потребу передбачити сотні різних ситуацій, які можуть статися. Треба спрогнозувати, як система працюватиме у кожному конкретному випадку.

За її словами, реформу планують запустити в найближчі два роки.

Ми не маємо планів ще 20 років витрачати на реалізацію цієї реформи. Ми зараз підійшли до того, коли вже є готові законопроєкти із деталізованими відповідями на величезну кількість питань. Сподіваємося, що протягом 2025 року всі ці реформи будуть або прийняті та готові до впровадження з 2026 року, або прийняті та впроваджені вже наступного року,

– додає Марчак.

Важливо! Марчак також підкреслила, що не слід змішувати підвищення пенсій з реформуванням системи, оскільки реформа є більш комплексною. Її основною метою є спрощення, зрозумілість і прозорість пенсійної системи.