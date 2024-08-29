Криптовалюта Дурова дорожчає після його звільнення

Криптовалюта Toncoin подорожчала за останню добу. Основною причиною зростання став вихід Павла Дурова під заставу.

На скільки здорожчав Toncoin

За останню добу токен здорожчав на 5%. Станом на 9:45 його вартість сягала 5,58 долара.

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Для порівняння, напередодні судового засідання Toncoin коштував орієнтовно 5,1 долара. Водночас раніше цей токен мав ціну майже 7 доларів.

Зверніть увагу! Дуров вийшов під заставу у розмірі 5 мільйонів євро 28 серпня. При цьому, він не має права покидати територію Франції і зобов'язаний відмічатися в поліції 2 рази на тиждень.

Падіння відбулося в момент, коли з'явилися новини про арешт Дурова. Тоді токен здешевшав на орієнтовно 20%. Тобто Toncoin з 6,71 долара опустився до 5,66 долара.

Нагадаємо! 24 серпня було проведення затримання Павла Дурова у Франції. Арешт відбувся через відмову засновника Telegram співпрацювати з французькими правоохоронцями.