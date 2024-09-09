Скільки коштує отримання прав в Україні зараз

Вартість водійського посвідчення залежить від багатьох факторів. Найбільше від ціни на курси в автошколі. Вартість навчання у різних закладах різниться.

Яка ціна отримання прав зараз

Вартість отримання водійських прав зараз може перевищувати 20 тисяч гривень. До цієї ціни входить не тільки навчання, а і іспити, медкомісія тощо.

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Зараз розмір цих витрат такий:

вартість медкомісії коливається в межах від 350 до 500 гривень;

навчальний курс у автошколі може сягати від 12 500 і 22 600 гривень;

ціна бланка посвідчення за його виготовлення та видачу не перевищує 550 гривень.

Вартість іспиту залежить від його типу:

теоретичний іспит в МВС зараз складає 250 гривень;

практичний – 420 гривень.

Нагадаємо! Цьогоріч вартість іспитів для отримання водійського посвідчення зросла. Практичний екзамен подорожчав в орієнтовно 30 разів, теоретичний – 13 разів. Раніше обидва іспити коштували по 13 гривень кожен.