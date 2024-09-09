Какая цена получения прав сейчас
Стоимость получения водительских прав сейчас может превышать 20 тысяч гривен. В эту цену входит не только обучение, а и экзамены, медкомиссия и тому подобное.
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Сейчас размер этих расходов такой:
- стоимость медкомиссии колеблется в пределах от 350 до 500 гривен;
- учебный курс в автошколе может достигать от 12 500 и 22 600 гривен;
- цена бланка удостоверения за его изготовление и выдачу не превышает 550 гривен.
Стоимость экзамена зависит от его типа:
- теоретический экзамен в МВД сейчас составляет 250 гривен;
- практический – 420 гривен.
Напомним! В этом году стоимость экзаменов для получения водительского удостоверения выросла. Практический экзамен подорожал в ориентировочно 30 раз, теоретический – 13 раз. Ранее оба экзамена стоили по 13 гривен каждый.