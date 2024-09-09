Какая цена получения прав сейчас

Стоимость получения водительских прав сейчас может превышать 20 тысяч гривен. В эту цену входит не только обучение, а и экзамены, медкомиссия и тому подобное.

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Сейчас размер этих расходов такой:

стоимость медкомиссии колеблется в пределах от 350 до 500 гривен;

учебный курс в автошколе может достигать от 12 500 и 22 600 гривен;

цена бланка удостоверения за его изготовление и выдачу не превышает 550 гривен.

Стоимость экзамена зависит от его типа:

теоретический экзамен в МВД сейчас составляет 250 гривен;

практический – 420 гривен.

Напомним! В этом году стоимость экзаменов для получения водительского удостоверения выросла. Практический экзамен подорожал в ориентировочно 30 раз, теоретический – 13 раз. Ранее оба экзамена стоили по 13 гривен каждый.