На сколько выросли международные резервы в августе

Международные резервы Украины на начало сентября достигли 42,33 миллиарда долларов. В августе их объем вырос на 5,1 миллиарда долларов или 13,7%.

Читайте также: Доллар и евро подешевели больше всего в обменниках

В прошлом месяце на счета правительства в Национальном банке Украины поступили валютные средства в размере 8,46 миллиарда долларов. В частности, 4,55 миллиарда долларов было получено от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility, а 3,89 миллиарда долларов поступило от Всемирного банка.

Рост резервов обусловлен значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и выплаты по государственному долгу в иностранной валюте,

– говорится в сообщении НБУ.

Украина осуществила платеж в размере 392,4 миллиона долларов в пользу Международного валютного фонда. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 724,1 миллиона долларов. Из этой суммы:

266 миллионов долларов ушло на выплаты Всемирному банку;

239,9 миллиона долларов – на погашение облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ);

130,1 миллиона долларов – на выплаты по государственным деривативам;

88,1 миллиона долларов – другим международным кредиторам.

Интересно! В августе стоимость финансовых инструментов выросла на 443 миллиона долларов в результате переоценки. По данным Национального банка Украины, текущий уровень международных резервов страны позволяет покрывать импортные потребности на 5,4 месяца.