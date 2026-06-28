Від цих 5 років залежить розмір пенсії: як українцям не втратити зароблені гроші

Період роботи до липня 2000 року може суттєво вплинути на майбутній розмір пенсії. Якщо підтвердити заробіток за цей час відповідними документами, окремі українці зможуть розраховувати на вищі виплати.

Який стаж враховують під час призначення пенсії?

Під час призначення пенсії Пенсійний фонд враховує весь страховий стаж, набутий людиною протягом трудової діяльності. Водночас для періоду роботи до 1 липня 2000 року діють окремі правила, адже дані про зарплату за цей час не зберігаються у персоніфікованому обліку.

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Як пояснили у відповідь на запит 24 Каналу в Пенсійному фонді України, інформацію про страховий стаж і заробітну плату після 1 липня 2000 року враховують автоматично. Натомість доходи за попередній період можуть включити до розрахунку лише за наявності підтвердних документів.

Водночас людина має право самостійно обрати будь-які 60 календарних місяців (5 років) роботи до 1 липня 2000 року незалежно від перерв. Якщо саме тоді заробіток був найвищим, це може позитивно вплинути на майбутній розмір пенсії.

Якщо після 1 липня 2000 року людина має менш як 60 місяців страхового стажу, підтвердження заробітної плати за попередні роки є обов'язковим.

Які 5 років стажу краще обрати?

Розмір пенсії залежить не лише від страхового стажу, а й від заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Саме тому доцільно обирати ті 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року, коли заробіток був найвищим. Для підтвердження цих доходів потрібно подати до Пенсійного фонду довідку з місця роботи або інші документи, оформлені відповідно до вимог законодавства.

Як підтвердити стаж, якщо підприємство ліквідували?

Якщо підприємство вже не працює, це не означає, що підтвердити стаж неможливо. Для цього можуть використовуватися записи у трудовій книжці, дані персоніфікованого обліку або архівні довідки.

Якщо ж документи не збереглися через ліквідацію підприємства і відсутні в архівах, закон дозволяє підтвердити стаж показаннями не менш як двох свідків, які працювали разом із заявником та мають документи, що підтверджують їхню роботу в цей період.