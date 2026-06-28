Какой стаж учитывается при назначении пенсии?

При назначении пенсии Пенсионный фонд учитывает весь страховой стаж, накопленный человеком в течение трудовой деятельности. В то же время для периода работы до 1 июля 2000 года действуют отдельные правила, поскольку данные о зарплате за это время не хранятся в персонифицированном учете.

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Как пояснили в ответе на запрос 24 Канала в Пенсионном фонде Украины, информацию о страховом стаже и заработной плате после 1 июля 2000 года учитывают автоматически. Зато доходы за предыдущий период могут включить в расчет только при наличии подтверждающих документов.

При этом человек имеет право самостоятельно выбрать любые 60 календарных месяцев (5 лет) работы до 1 июля 2000 года независимо от перерывов. Если именно тогда заработок был самым высоким, это может положительно повлиять на будущий размер пенсии.

Если после 1 июля 2000 года у человека менее 60 месяцев страхового стажа, подтверждение заработной платы за предыдущие годы является обязательным.

Какие 5 лет стажа лучше выбрать?

Размер пенсии зависит не только от страхового стажа, но и от заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Именно поэтому целесообразно выбирать те 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года, когда заработок был самым высоким. Для подтверждения этих доходов необходимо подать в Пенсионный фонд справку с места работы или другие документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

Как подтвердить стаж, если предприятие ликвидировано?

Если предприятие уже не работает, это не означает, что подтвердить стаж невозможно. Для этого могут использоваться записи в трудовой книжке, данные персонифицированного учета или архивные справки.

Если же документы не сохранились из-за ликвидации предприятия и отсутствуют в архивах, закон позволяет подтвердить стаж показаниями не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем и имеют документы, подтверждающие их работу в этот период.