Які гривневі депозити зараз приносять найбільший прибуток

Протягом наступного тижня в сегменті депозитів продовжиться дія двох рівнозначних трендів. Зокрема, триватиме процес збільшення цікавості громадян до найбільш тривалих в часі депозитів – від 1 до 2,5 років.

Що відбувається на депозитному ринку

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зазначив, що на наступному тижні продовжить діяти й зворотний тренд – частина громадян повернеться в сегмент ультракоротких вкладів.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У кожного з цих трендів є доволі об’єктивних причин. У випадку з ультракороткими вкладами – це намагання зберегти наявні кошти від знецінення на тлі енергообставин, інфляції та збільшення військового збору. У такому разі мова не йде про отримання пасивного прибутку.

Замотаєв наголошує, що громадяни, які зорієнтовані на тривалі в часі вклади зможуть отримати пристойний чистий прибуток – до 4%. Загалом ситуація в сегменті депозитів складається відповідно до обставин.

Облікова ставка залишається на рівні 13%, а зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 16% до 15,5% може дещо "відшліфувати" дохідність за частиною вкладів, однак масового перегляду ставок годі чекати,

– наголошує банкір.

Зверніть увагу! Банкір зазначає, що депозитний сегмент збереже помітний приріст вкладників, які можуть розподілитися між ультракороткими й тривалими вкладами в пропорції 40 на 60.

Як зміняться ставки за гривневими депозитами