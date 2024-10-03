Что происходит на депозитном рынке
Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что на следующей неделе продолжит действовать и обратный тренд – часть граждан вернется в сегмент ультракоротких вкладов.
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У каждого из этих трендов есть достаточно объективных причин. В случае с ультракороткими вкладами – это попытка сохранить имеющиеся средства от обесценивания на фоне энергообстановки, инфляции и увеличения военного сбора. В таком случае речь не идет о получении пассивной прибыли.
Замотаев отмечает, что граждане, которые ориентированы на длительные во времени вклады смогут получить приличную чистую прибыль – до 4%. В целом ситуация в сегменте депозитов складывается в соответствии с обстоятельствами.
Учетная ставка остается на уровне 13%, а снижение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 16% до 15,5% может несколько "отшлифовать" доходность по части вкладов, однако массового пересмотра ставок не стоит ждать,
– отмечает банкир.
Обратите внимание! Банкир отмечает, что депозитный сегмент сохранит заметный прирост вкладчиков, которые могут распределиться между ультракороткими и длительными вкладами в пропорции 40 на 60.
Как изменятся ставки по гривневым депозитам
- для депозитов на 3 – 6 месяцев ставки составят в среднем 10% годовых (постепенно это значение может уменьшиться до 8,5% годовых);
- на 9 – 12 месяцев – в среднем 11 – 12% годовых;
- на 1 – 2,5 года – в среднем 13% годовых (максимум 15%).