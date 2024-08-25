Які доплати передбачені для пенсіонерів, що досягли 65 років
Українці, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж, мають право на пенсію, що становить не менше 40% від їхньої заробітної плати. А крім того, їм надаються певні доплати.
Доплата для 65-річних пенсіонерів
Для тих, хто не має достатнього страхового стажу, розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму.
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Жінки зі стажем 30 років і чоловіки зі стажем 35 років, які досягли 65 років, гарантовано отримують пенсію, що становить не менше 40% від мінімальної зарплати.
Наразі, коли мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, мінімальна пенсія повинна складати 3 200 гривень, але фактично вона становить 3 370 гривень.
Зауважте! Якщо 65-річний пенсіонер отримує пенсію, меншу за 40% від мінімальної зарплати, йому автоматично встановлюється відповідна доплата.
Доплати за віком
З 70 років пенсіонери мають право на вікову доплату, яка додається до пенсії автоматично. Розмір доплати залежить від віку пенсіонера та зростає з роками:
- Пенсіонери від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень.
- Пенсіонери від 75 до 79 років отримують додатково 456 гривень.
- Пенсіонери віком 80 років і старші отримують додатково 570 гривень.