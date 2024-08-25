Які доплати передбачені для пенсіонерів, що досягли 65 років

Українці, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж, мають право на пенсію, що становить не менше 40% від їхньої заробітної плати. А крім того, їм надаються певні доплати.

Доплата для 65-річних пенсіонерів

Для тих, хто не має достатнього страхового стажу, розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму.

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Жінки зі стажем 30 років і чоловіки зі стажем 35 років, які досягли 65 років, гарантовано отримують пенсію, що становить не менше 40% від мінімальної зарплати.

Наразі, коли мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, мінімальна пенсія повинна складати 3 200 гривень, але фактично вона становить 3 370 гривень.

Зауважте! Якщо 65-річний пенсіонер отримує пенсію, меншу за 40% від мінімальної зарплати, йому автоматично встановлюється відповідна доплата.

Доплати за віком

З 70 років пенсіонери мають право на вікову доплату, яка додається до пенсії автоматично. Розмір доплати залежить від віку пенсіонера та зростає з роками: