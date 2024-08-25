Доплата для 65-летних пенсионеров

Для тех, кто не имеет достаточного страхового стажа, размер пенсии зависит от прожиточного минимума.

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Женщины со стажем 30 лет и мужчины со стажем 35 лет, достигшие 65 лет, гарантированно получают пенсию, составляющую не менее 40% от минимальной зарплаты.

Сейчас, когда минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна составлять 3 200 гривен, но фактически она составляет 3 370 гривен.

Заметьте! Если 65-летний пенсионер получает пенсию, меньше 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически устанавливается соответствующая доплата.

Доплаты по возрасту

С 70 лет пенсионеры имеют право на возрастную доплату, которая добавляется к пенсии автоматически. Размер доплаты зависит от возраста пенсионера и растет с годами: