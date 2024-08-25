Доплата для 65-летних пенсионеров
Для тех, кто не имеет достаточного страхового стажа, размер пенсии зависит от прожиточного минимума.
Читайте также Как выросла минимальная пенсия в Украине в 2024 году
Женщины со стажем 30 лет и мужчины со стажем 35 лет, достигшие 65 лет, гарантированно получают пенсию, составляющую не менее 40% от минимальной зарплаты.
Сейчас, когда минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна составлять 3 200 гривен, но фактически она составляет 3 370 гривен.
Заметьте! Если 65-летний пенсионер получает пенсию, меньше 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически устанавливается соответствующая доплата.
Доплаты по возрасту
С 70 лет пенсионеры имеют право на возрастную доплату, которая добавляется к пенсии автоматически. Размер доплаты зависит от возраста пенсионера и растет с годами:
- Пенсионеры от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.
- Пенсионеры от 75 до 79 лет получают дополнительно 456 гривен.
- Пенсионеры в возрасте 80 лет и старше получают дополнительно 570 гривен.