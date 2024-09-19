Яку дохідність принесуть гривневі депозити восени
Ближче до кінця вересня ситуація в сегменті банківських вкладів може значно покращитися. Йдеться про зростання цікавості з боку громадян до розміщення коштів на гривневих депозитах.
Що відбувається у депозитному секторі
Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу наголошує, що зараз інфляційний тиск є до міри контрольованим, він не вибивається за раніше відкориговані прогнози. Так, приміром, з початку року інфляція склала 7,5%, а за підсумками року це значення прогнозується на рівні 8,5%.
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Літній період став для багатьох потенційних вкладників певною психологічною паузою, так би мовити, до "з’ясування обставин" і розуміння ситуації на валютному ринку. У серпні-вересні на валютному ринку спостерігається період балансу між попитом і пропозицією, а загальні курсові показники майже не змінилися.
Замотаєв наголошує, що цього тижня спрацює "сезонний фактор". Саме восени в сегменті гривневих вкладів спостерігається збільшення активності громадян на 10 – 15% порівняно з літнім періодом.
Облікова ставка залишається на рівні 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами на рівні 16%. Тобто умови формування дохідності гривневих вкладів є незмінними,
– наголошує банкір.
Яку дохідність дають гривневі депозити зараз
Завдяки інерції, найближчим часом в сегменті депозитів спостерігатиметься певна "двоїстість". У короткостроковій перспективі пріоритети громадян розділяться навпіл між ультракороткими та довготривалими вкладами.
Разом з тим, певна невизначеність в країні змушують громадян "перестраховуватися" і знову дивитися в бік ультракоротких вкладів. А очікуване зростання військового збору саме по собі стане чинником, що зменшить цікавість до тривалих вкладів,
– уточнює Замотаєв.
- середні ставки за вкладами на 3 – 6 місяців сягнуть 10% річних;
- на 9 – 12 місяців сягнуть 11 – 12% річних;
- на 1 – 2,5 роки – 13% річних (в окремих випадках вкладник може отримати до 15% доходу).
Як зауважує банкір, на наступному тижні, після досить тривалої паузи на ринку можлива поява ознак пожвавлення: адже гривневі вклади, попри інфляцію та зростання цін, залишаються найбільш прийнятним механізмом для збереження та примноження наявних коштів. Питання полягає лише в тому, який термін вкладу оберуть громадяни.