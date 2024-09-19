Какую доходность принесут гривневые депозиты осенью
Ближе к концу сентября ситуация в сегменте банковских вкладов может значительно улучшиться. Речь идет о росте интереса со стороны граждан к размещению средств на гривневых депозитах.
Что происходит в депозитном секторе
Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отмечает, что сейчас инфляционное давление является в меру контролируемым, оно не выбивается за ранее откорректированные прогнозы. Так, например, с начала года инфляция составила 7,5%, а по итогам года это значение прогнозируется на уровне 8,5%.
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Летний период стал для многих потенциальных вкладчиков определенной психологической паузой, так сказать, до "выяснения обстоятельств" и понимания ситуации на валютном рынке. В августе-сентябре на валютном рынке наблюдается период баланса между спросом и предложением, а общие курсовые показатели почти не изменились.
Замотаев отмечает, что на этой неделе сработает "сезонный фактор". Именно осенью в сегменте гривневых вкладов наблюдается увеличение активности граждан на 10 – 15% по сравнению с летним периодом.
Учетная ставка остается на уровне 13%, а ставка по 3-месячным депсертификатам на уровне 16%. То есть условия формирования доходности гривневых вкладов являются неизменными,
– отмечает банкир.
Какую доходность дают гривневые депозиты сейчас
Благодаря инерции, в ближайшее время в сегменте депозитов будет наблюдаться определенная "двойственность". В краткосрочной перспективе приоритеты граждан разделятся пополам между ультракороткими и долговременными вкладами.
Вместе с тем определенная неопределенность в стране заставляют граждан "перестраховываться" и снова смотреть в сторону ультракоротких вкладов. А ожидаемый рост военного сбора сам по себе станет фактором, уменьшающим интерес к длительным вкладам,
– уточняет Замотаев.
- средние ставки по вкладам на 3 – 6 месяцев достигнут 10% годовых;
- на 9 – 12 месяцев достигнут 11 – 12% годовых;
- на 1 – 2,5 года – 13% годовых (в отдельных случаях вкладчик может получить до 15% дохода).
Как отмечает банкир, на следующей неделе, после достаточно длительной паузы на рынке возможно появление признаков оживления: ведь гривневые вклады, несмотря на инфляцию и рост цен, остаются наиболее приемлемым механизмом для сохранения и приумножения имеющихся средств. Вопрос заключается лишь в том, какой срок вклада выберут граждане.