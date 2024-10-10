На яких гривневих депозитах українці можуть заробити найбільше

Протягом наступного тижня у депозитному секторі триватимуть наявні тренди, пов'язані більшою мірою з "тривалістю" вкладів. Можна сміливо сказати, що цікавість громадян до гривневих депозитів зберігається.

Що відбувається у депозитному секторі

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зазначив, що останні кілька тижнів відбувається чітка диференціація уподобань населення, залежно від індивідуальних обставин та мети розміщення коштів у банках.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Частина громадян скористається можливістю та покладе кошти на ультракороткі вклади і навіть попри те, що такі депозити дають найменшу прибутковість. Розуміємо, що за очікуваного зростання інфляції до 8,5% до кінця року та збільшення військового збору до 5%, розміщення коштів на ультракоротких вкладах – це лише можливість вберегти наявні кошти від впливу інфляції.

Замотаєв вказує і на іншу тенденцію – розміщення коштів на довготривалих депозитах – від 1 до 2,5 років. Саме за такими вкладниками триватиме "жорстка" боротьба банків, адже середні ставки складають 13% річних, а максимальні – 15% річних.

Ця конкуренція подекуди дає змогу громадянам розраховувати на додаткові 1 – 1,5% "бонусних", що не так вже й погано в контексті нового військового збору. До того, враховуючи інфляційний прогноз на 2025 рік, завдяки розміщенню коштів на тривалі депозити громадяни досі мають змогу отримати вагомий чистий прибуток,

– наголошує Замотаєв.

Зверніть увагу! На думку банкіра, чистий прибуток за довгостроковими депозитами складатиме орієнтовно 2 – 3%.

Ставки за депозитами з 14 по 20 жовтня

для ультракоротких депозитів на 3 – 6 місяців ставки складуть в середньому 10% річних (протягом найближчих місяців це значення може зменшитись до 8,5% річних);

ставки складуть в середньому 10% річних (протягом найближчих місяців це значення може зменшитись до 8,5% річних); на 9 – 12 місяців – в середньому ставки сягнуть 11 – 12% річних;

– в середньому ставки сягнуть 11 – 12% річних; на 1 – 2,5 роки – в середньому 13% річних.

Зауважте! Зниження ставки за ультракороткими вкладами у першу чергу залежатиме від планів конкретної банківської установи з розвитку кредитування.