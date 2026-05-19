Українцям платять за догляд за родичами: хто може оформити допомогу

Для українців, які доглядають за людьми з I групою інвалідності, держава передбачила окремі грошові виплати та соціальну підтримку. Однак отримати таку допомогу можна лише за визначених умов.

Чи є компенсація догляду за людьми з інвалідністю?

В Україні догляд за людьми з важкими формами інвалідності або самотніми літніми людьми дедалі частіше стає не лише питанням турботи, а й окремою економічною проблемою для сімей. У багатьох випадках хтось із родичів змушений фактично випадати з ринку праці: залишати роботу, переходити на часткову зайнятість або повністю присвячувати себе постійному догляду.

При цьому про існування державних компенсацій за догляд знає лише частина українців. На практиці багато сімей роками самостійно покривають витрати на ліки, реабілітацію, транспорт, спеціальне харчування та медичні засоби, навіть не підозрюючи, що можуть претендувати на фінансову підтримку від держави.

Чому сімʼї часто недоотримають виплати на догляд?

Багато українців не знають, що компенсацію за догляд можуть отримувати не лише родичі першого ступеня споріднення, пояснює Пенсійний фонд. За певних умов догляд дозволено оформити навіть сторонній людині, якщо вона фактично проживає разом із людиною та здійснює постійний догляд.

Цікаво! Найвищі компенсації передбачені для догляду за людьми з інвалідністю внаслідок війни. Наприклад, для підгрупи А I групи допомога може становити 100% прожиткового мінімуму – 2595 гривень щомісяця.

Розмір допомоги на догляд визначають індивідуально для кожної сім’ї. При розрахунку держава враховує середньомісячний дохід домогосподарства за останні шість місяців та прожитковий мінімум на кожного члена родини. Водночас максимальна сума виплати не може перевищувати прожитковий мінімум на одну особу, який у 2026 році становить 3209 гривень.

Чому група інвалідності не гарантує виплати?

Одна з головних причин, чому багато людей не отримують допомогу це те, що в Україні діє складна система підтвердження права на неї. Держава перевіряє не лише сам факт інвалідності, як розповідає Пенсійний фонд, а й:

чи людина справді потребує постійного стороннього догляду;

чи є медичний висновок;

хто саме здійснює догляд;

чи проживають люди разом;

чи ведуть спільний побут.

Через це сама наявність I групи інвалідності не означає автоматичного призначення компенсації. Саме тут виникає найбільше непорозумінь серед сімей, які помилково вважають, що виплати нараховують автоматично.

Важливо! Допомогу на догляд призначають на шість місяців із щомісячною виплатою коштів. Водночас для непрацюючих пенсіонерів або людей з інвалідністю термін підтримки може бути довшим – до одного року. Для цього необхідно подати заяву та підтвердити відсутність роботи трудовою книжкою або даними з Реєстру застрахованих осіб.

Чому держава почала оплачувати догляд родичів?

Система компенсацій за догляд в Україні поступово стала відповіддю на проблему, яку держава вже не може повністю закривати через інтернатні установи або соціальні служби. Україна стикається одразу з кількома тенденціями:

населення стрімко старіє;

зростає кількість людей з інвалідністю;

бракує соціальних працівників;

частина родин розділена через війну та міграцію.

У результаті саме сім’я дедалі частіше бере на себе функції довготривалого догляду. Фактично держава визнає, що без родичів система соціальної підтримки просто не зможе впоратися з навантаженням.

Довідково: Саме тому компенсації сьогодні виконують не лише соціальну, а й економічну функцію, тобто частково компенсують втрачений дохід для людини, яка змушена постійно доглядати за близьким.

Чому ця проблема ставатиме ще масштабнішою?

Експерти прогнозують, що попит на такі компенсації лише зростатиме у найближчі роки. Причина не лише у старінні населення. Після повномасштабної війни Україна поступово стикається зі збільшенням кількості людей, які потребують тривалого домашнього догляду через поранення, інвалідність або тяжкі хронічні захворювання.

Однак професійна система довготривалого догляду в Україні залишається слабко розвиненою. Саме тому держава фактично переходить до моделі, де основний догляд забезпечують родини, а бюджет лише частково компенсує їм фінансове навантаження.

