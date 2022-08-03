Найпопулярніший підробіток серед українців: цікаве дослідження
На сайті з пошуку роботи OLX проаналізували, які варіанти додаткового заробітку та вакансій пропонували українцям у липня. Найчастіше роботодавці шукали представників робітничих професій та водіїв.
Вакансії для підробітку
Нагадаємо, що Нацбанк раніше прогнозував зниження реальної зарплати у цьому році на 27%, через стрімку інфляцію. Найчастіше роботодавці у липні шукали працівників з робітничої сфери. Вони пропонували сезонний підробіток, тимчасову, або часткову зайнятість. За зміну різноробочий міг заробити від 700 до 1 550 гривень.
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Чимало пропозицій роботодавці розміщали, шукаючи водіїв. Тут українці могли заробити від 17 800 до 25 000 тисяч гривень, залежно від типу зайнятості. У сфері клінігу можна заробити від 1 500 до 9 000 гривень.
Також у липні було багато вакансій з пошуку репетиторів, зауважили в OLX. За годину роботи вони могли заробити у межах від 175 до 215 гривень. Менеджери з продажу щомісяця могли отримувати до 11 000 гривень, за умов часткової зайнятості.
Де найбільше можливостей для підробітку / Інфографіка 24 каналу
Робота для працівників без досвіду
Найбільше варіантів для працівників без досвіду було у сферах торгівлі, будівництва, транспортних перевезень (за умови наявності водійського посвідчення) та в кол-центрах.
- Найвища зарплата – у водіїв та операторів кол-центрів.
- Найнижча – в охоронців та продавців
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