Найпопулярніший підробіток серед українців: цікаве дослідження

На сайті з пошуку роботи OLX проаналізували, які варіанти додаткового заробітку та вакансій пропонували українцям у липня. Найчастіше роботодавці шукали представників робітничих професій та водіїв.

Вакансії для підробітку

Нагадаємо, що Нацбанк раніше прогнозував зниження реальної зарплати у цьому році на 27%, через стрімку інфляцію. Найчастіше роботодавці у липні шукали працівників з робітничої сфери. Вони пропонували сезонний підробіток, тимчасову, або часткову зайнятість. За зміну різноробочий міг заробити від 700 до 1 550 гривень.

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Чимало пропозицій роботодавці розміщали, шукаючи водіїв. Тут українці могли заробити від 17 800 до 25 000 тисяч гривень, залежно від типу зайнятості. У сфері клінігу можна заробити від 1 500 до 9 000 гривень.

Також у липні було багато вакансій з пошуку репетиторів, зауважили в OLX. За годину роботи вони могли заробити у межах від 175 до 215 гривень. Менеджери з продажу щомісяця могли отримувати до 11 000 гривень, за умов часткової зайнятості.

Де найбільше можливостей для підробітку / Інфографіка 24 каналу

Робота для працівників без досвіду

Найбільше варіантів для працівників без досвіду було у сферах торгівлі, будівництва, транспортних перевезень (за умови наявності водійського посвідчення) та в кол-центрах.

Найвища зарплата – у водіїв та операторів кол-центрів.

– у водіїв та операторів кол-центрів. Найнижча – в охоронців та продавців

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