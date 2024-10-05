Пенсія понад 4 тисячі гривень: скільки людей її отримує

В середині липня в Україні налічувалося 10,26 мільйона пенсіонерів. Найбільшу пенсію отримують у Києві — 7 940 гривень, а найнижчу на Тернопільщині — 4 436 гривень.

Які пенсіонери отримують понад 4 тисячі пенсії

Близько 4,5 мільйона пенсіонерів отримують виплати менші за 4 тисячі гривень з яких понад половина виплат не досягають 3 тисяч гривень. Таких пенсіонерів поменшало з 51% до 43,5% за перші пів року.

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Пенсія понад 4 тисячі гривень отримує 18.6% українців, тобто 1,9 мільйона гривень. Осіб, які отримують середню пенсію понад 10 тисяч гривень, всього 1,2 мільйона.

Нагадаємо! Завдяки березневим індексаціям середня пенсія по Україні зросла 5 816 гривень, тобто на 8%.

Найбільша середня пенсія по регіонах зафіксована у Києві 7 940,27 гривні, що на 36,5% більше ніж середня по Україні. Найнижча така виплата на Тернопільщині – 4 436,41 гривні, що на 24% менше за середню по Україні.