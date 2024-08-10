Які пенсії отримують колишні шахтарі та як вони нараховуються

Пенсії у шахтарів нараховуються практично так само, як і в більшості українців. Однак, її розмір має свій мінімальний поріг і нараховується залежно від кількох чинників.

Які пенсії в шахтарів

Пенсійні виплати для шахтарів у 2024 році залежать від кількох чинників, включаючи стаж і заробітну плату.

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Шахтарі, які відпрацювали не менш ніж 15 років на підземних роботах (для чоловіків) або 7,5 років (для жінок), мають право на пенсію.

Мінімальний розмір пенсії шахтаря становить 80% від його середньої заробітної плати, але не менше ніж три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, що на серпень 2024 року складає 7 083 гривні.

За кожний повний рік стажу на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, які надають право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додається додатковий рік.