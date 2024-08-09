Прожитковий мінімум у бюджеті на 2024 рік становить 2 361 гривню, і саме до нього прирівняли мінімальну пенсію. Частина українців отримує пенсії, лише трохи вищі за цю суму, але вони не дотягують до 3 000 гривень.