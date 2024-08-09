Кто получает пенсию меньше 3 000 гривен
С 1 марта 2024 года были установлены новые минимальные выплаты для пенсионеров определенной возрастной категории.
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Так, пенсионеры двух категорий могут иметь такую минимальную пенсию:
- 65-летние пенсионеры без достаточного стажа получают 2 725 гривен.
- Пенсионеры до 70 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин получают 2 980 гривен.
Минимальные пенсии для других возрастных категорий
- Пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин получают 3 240 гривен.
- Пенсионеры, достигшие 80 лет и имеющие страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, получают 3 370 гривен.