Безкоштовні ліки та не тільки: 6 пільг для пенсіонерів, про які ви могли не знати

Пенсійне посвідчення – це не лише документ, який підтверджує право на пенсію. Воно також відкриває доступ до низки державних пільг і соціальних гарантій. Наприклад, безкоштовний проїзд чи ліки.

Пільги для пенсіонерів у липні: що треба знати

Частина з пільг для пенсіонерів надається автоматично, однак деякими можна скористатися лише за дотримання певних умов, повідомили в ПФУ.

1. Безкоштовний проїзд

Пенсіонери за віком мають право безоплатно користуватися міським громадським транспортом, зокрема автобусами, трамваями та тролейбусами. Також пільга поширюється на приміські електрички та окремі автобусні маршрути приміського сполучення.

Водночас приватні маршрутки та таксі до цього переліку не входять.

2. Безкоштовні або дешевші ліки

Пенсіонери можуть скористатися державною програмою "Доступні ліки".

За електронним рецептом сімейного лікаря можна безкоштовно або з невеликою доплатою отримати препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб.

3. Звільнення від земельного податку

Власники пенсійного посвідчення можуть не сплачувати земельний податок, якщо площа земельної ділянки не перевищує встановлених законодавством норм:

до 0,10 га – у містах;

до 0,15 га – у селищах;

до 0,25 га – у селах.

Також від оподаткування звільняються ділянки:

до 0,10 га – для дачного будівництва;

до 0,01 га – для будівництва індивідуального гаража;

до 0,12 га – для садівництва.

4. Безоплатна юридична допомога

Пенсіонери можуть звернутися до системи безоплатної правової допомоги та отримати консультацію юристів. Фахівці допоможуть роз'яснити законодавство, підготувати заяви, звернення чи інші документи, а також підкажуть, як захистити свої права.

5. Знижка на автоцивілку

Пенсіонери з водійськими правами можуть оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності зі знижкою 50%. Пільга діє за умови, що об'єм двигуна автомобіля не перевищує 2 500 кубічних сантиметрів.

6. Звільнення від сплати ЄСВ для ФОП

Пенсіонери, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, звільняються від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску за себе.

Яка є пільга щодо комунальних послуг для пенсіонерів

В окремих випадках українські пенсіонери мають законне право повністю не оплачувати житлово-комунальні послуги за умови дотримання визначених законодавством вимог.

Повне звільнення від оплати комуналки стосується пенсіонерів, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на окремих посадах та після завершення роботи продовжують там проживати. Йдеться про колишніх педагогів, медиків, спеціалістів із захисту рослин, працівників музеїв, бібліотек.