Які види допомоги отримуватимуть українські пенсіонери в 2025 році

У 2025 році українські пенсіонери матимуть доступ до кількох видів соціальної підтримки. Це, зокрема, допомога від міжнародних організацій, доплати до пенсії та інші види надбавок.

Яку допомогу матимуть пенсіонери у 2025 році

Допомога пенсіонерам включає виплати від ООН, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Соціальні виплати від держави: хто зможе їх отримати у 2025

Її зможуть отримати пенсіонери, які мешкають у зонах бойових дій, якщо їхня пенсія не перевищує 3 250 гривень.

Цікаво! Крім того, право на доплату матимуть самотні пенсіонери, старші 80 років.

Крім того, діятиме соціальна пенсія для тих, хто не має потрібного страхового стажу. Вона визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом та середнім доходом сім’ї.

Українці можуть виходити на пенсію залежно від наявного страхового стажу:

у 60 років – за умови не менше 31 року стажу;

у 63 роки – при 21 році стажу;

у 65 років – якщо стаж становить 15 років.

Якщо стаж менший за 15 років, можна розраховувати лише на соціальну пенсію.

Яку ще підтримку можуть отримати пенсіонери в Україні

Українське законодавство передбачає додаткові пільги для пенсіонерів, щоб полегшити їхнє життя на пенсії. Основні види допомоги:

Безкоштовний проїзд.

Пенсіонери можуть скористатися пільгами на безоплатний проїзд у деяких видах міського транспорту, а також у приміських електричках. Юридична допомога.

Люди на пенсії можуть отримати безоплатну або значно здешевлену юридичну підтримку для вирішення правових питань. Звільнення від оплати за житлово-комунальні послуги.

Частина пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості та належать до певних професій, може бути звільнена від плати за ЖКП. Оформлення субсидій.

Пенсіонери можуть подати заявку на субсидію, щоб зменшити витрати на оплату житлово-комунальних послуг.

Важливо! Ці заходи спрямовані на підтримку найуразливіших категорій пенсіонерів, забезпечуючи їм доступ до необхідних послуг та покращуючи їхній добробут.