Пільги дружинам учасників бойових дій: що гарантує держава

Дружини учасників бойових дій мають право на різноманітні законні пільги, про які часто не знають. Зокрема, ці пільги включають знижки на комунальні послуги та додаткові можливості для оздоровлення дітей.

Які пільги мають дружини УБД

Згідно з українським законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", сім'ї військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій, мають право на комунальні пільги.

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Це, зокрема:

75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги (для інвалідів ця знижка становить 100%);

75% знижка на паливо для домівок без централізованого опалення.

Знижка на комунальні послуги розраховується на 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

Важливо! Для сімей, у яких усі члени є непрацездатними, знижка на газ для опалення становить 75% від подвійної норми площі, тобто 42 квадратних метри на особу та 21 квадратний метр на сім'ю. Члени родин військовослужбовців можуть подавати заяви на отримання цих пільг.

Пільги для дітей учасників бойових дій

Діти, чиї батьки мають статус учасника бойових дій, мають право на низку соціальних пільг, які гарантуються державою:

Пріоритетний доступ до оздоровлення та відпочинку;

Першочергове право на зарахування до загальноосвітніх шкіл, дошкільних установ та дитячих оздоровчих таборів;

Можливість переведення на бюджетну форму навчання в закладах вищої, професійно-технічної або фахової передвищої освіти, якщо навчання здійснюється за денною формою;

Право на безкоштовне або пільгове проживання у гуртожитках для студентів денної форми навчання;

Гарантоване отримання соціальної стипендії за умови відсутності заборгованості з навчання.

Де подати заяву

Для оформлення пільг за статусом учасника бойових дій заяву можна подати декількома способами:

У будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України;

Надіслати документи поштою;

Через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

Використовуючи Дія.Підпис у мобільному додатку Дія.

Пільги можуть бути призначені як самому учаснику бойових дій, так і членам його сім'ї.