Пільги для пенсіонерів: які вікові бонуси можна отримати
Джерело:ДПС
Для українських пенсіонерів деякі послуги стають безкоштовними після досягнення відповідного віку. Зокрема, це стосується юридичної допомоги.
Які пільги мають пенсіонери за віком в Україні
Якщо особа має пенсійне посвідчення, вона може розраховувати на безкоштовний проїзд на усіх видах транспорту, окрім таксі. Зокрема, це стосується і залізниці, але лише приміського сполучення.
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Аби мати пільги на ЖКП, варто оформити субсидію, проте ця послуга доступна не лише для пенсіонерів. Проте, якщо пенсіонер проживає у сільській місцевості, він може отримати знижку на комуналку у розмірі 100%.
Юридичні послуги теж безкоштовні для пенсіонерів, або ж знаходяться під суттєвою знижкою. Зокрема, мовиться про:
- фахова консультація;
- захист прав та інтересів;
- представлення інтересів громадянина.
Пенсіонерам анулювали податок
Пенсіонерам анулювали земельний податок. Головна умова – їх ділянка має відповідати визначеним лімітам:
- ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.