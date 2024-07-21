Пільги для пенсіонерів: які вікові бонуси можна отримати

Для українських пенсіонерів деякі послуги стають безкоштовними після досягнення відповідного віку. Зокрема, це стосується юридичної допомоги.

Які пільги мають пенсіонери за віком в Україні

Якщо особа має пенсійне посвідчення, вона може розраховувати на безкоштовний проїзд на усіх видах транспорту, окрім таксі. Зокрема, це стосується і залізниці, але лише приміського сполучення.

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Аби мати пільги на ЖКП, варто оформити субсидію, проте ця послуга доступна не лише для пенсіонерів. Проте, якщо пенсіонер проживає у сільській місцевості, він може отримати знижку на комуналку у розмірі 100%.

Юридичні послуги теж безкоштовні для пенсіонерів, або ж знаходяться під суттєвою знижкою. Зокрема, мовиться про:

фахова консультація;

захист прав та інтересів;

представлення інтересів громадянина.

Пенсіонерам анулювали податок

Пенсіонерам анулювали земельний податок. Головна умова – їх ділянка має відповідати визначеним лімітам: