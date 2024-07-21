Льготы для пенсионеров: какие возрастные бонусы можно получить
Источник:ДПС
Для украинских пенсионеров некоторые услуги становятся бесплатными после достижения соответствующего возраста. В частности это касается юридической помощи.
Какие льготы имеют пенсионеры по возрасту в Украине
Если лицо имеет пенсионное удостоверение, оно может рассчитывать на бесплатный проезд на всех видах транспорта, кроме такси. В частности это касается и железной дороги, но только пригородного сообщения.
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Чтобы иметь льготы на ЖКУ, стоит оформить субсидию, однако эта услуга доступна не только для пенсионеров. Однако, если пенсионер проживает в сельской местности, он может получить скидку на коммуналку в размере 100%.
Юридические услуги тоже бесплатные для пенсионеров, или же находятся под существенной скидкой. В частности, говорится о:
- профессиональная консультация;
- защите прав и интересов;
- представление интересов гражданина.
Пенсионерам аннулировали налог
Пенсионерам аннулировали земельный налог. Главное условие – их участок должен соответствовать определенным лимитам:
- участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.