Які пільги мають матері учасників бойових дій

В українському законодавстві передбачені певні пільги для родин осіб, які мають статус учасника бойових дій. Зокрема, батьки таких осіб можуть скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг.

Пільги батькам військовослужбовців

Пільги розроблені для підтримки сімей учасників бойових дій та забезпечення їхньої фінансової стабільності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

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Пільги для батьків учасника бойових дій:

Знижка на оплату комунальних послуг для учасника бойових дій становить 75% .

. Для осіб з інвалідністю передбачена повна 100% знижка.

знижка. Ці пільги розраховуються не на всю площу житла, а на обмежену кількість квадратних метрів.

Пільги на газ

Для сімей, які складаються виключно з непрацездатних осіб, передбачена 75-відсоткова знижка на оплату газу для опалення житлових приміщень. Ця пільга розраховується на подвійний розмір нормативної опалювальної площі:

42 квадратні метри на кожного члена сім’ї, що має право на знижку;

на кожного члена сім’ї, що має право на знижку; 21 квадратний метр додатково на всю сім’ю.

Зауважте! Це положення спрямоване на полегшення фінансового навантаження на сім’ї з непрацездатними особами, забезпечуючи їм доступ до базових комунальних послуг.