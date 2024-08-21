Чи можуть отримати пільги громадяни, що живуть в гуртожитку та мають статус УБД

Громадяни зі статусом УБД можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, і якщо такі особи проживають в гуртожитку.

Про які пільги йдеться

Громадяни з УБД можуть отримати пільги на житлові послуги. Тобто, ті, які здійснюються при управлінні багатоквартирним будинком.

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Також такі громадяни мають право на пільги, що стосуються комунальних послуг та плати за абонентське обслуговування.

Для призначення пільг особа має бути на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, та звернутися до органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою про надання пільг за встановленою формою,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Якщо пільги хоче отримати особа, яка проживає у гуртожитку, потрібно врахувати певні нюанси. Адміністрація такого типу закладу має звернутись до територіального управління Пенсійного фонду та надати деяку інформацію: