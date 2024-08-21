На скільки Україна готова зараз

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов повідомив, що українці будуть забезпечені газом від власного видобутку. Зараз компанія добуває на 7% більше сировини ніж у 2023 році.

Читайте також В Україні побільшало боргів за сплату аліментів: у яких регіонах найбільше боржників

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Очевидно, що наступна зима є історичною для України у тому сенсі, що вона буде найскладнішою з точки зору забезпечення енергією, ресурсами, теплом. Група Нафтогаз активно готується до наступної зими

Чернишов зазначив, що накопичення газу іде по плану. До того ж "Нафтогаз" продовжує ремонтні та відновлювальні роботи. Зокрема, триває адаптація газової інфраструктури до викликів, пов'язаних з війною.

Тепло має бути в оселях. Необхідний об'єм газу буде наданий нашим споживачам та підприємствам теплокомуненерго,

– наголосив Чернишов.

Чернишов також закликав українців перевірити свої оселі та зробити житло енергоефективним. Завдяки цьому, опалювальний сезон мине легше.