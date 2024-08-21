На сколько Украина готова сейчас

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев сообщил, что украинцы будут обеспечены газом от собственной добычи. Сейчас компания добывает на 7% больше сырья чем в 2023 году.

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Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Очевидно, что следующая зима является исторической для Украины в том смысле, что она будет самой сложной с точки зрения обеспечения энергией, ресурсами, теплом. Группа Нафтогаз активно готовится к следующей зиме

Чернышов отметил, что накопление газа идет по плану. К тому же "Нафтогаз" продолжает ремонтные и восстановительные работы. В частности, продолжается адаптация газовой инфраструктуры к вызовам, связанных с войной.

Тепло должно быть в домах. Необходимый объем газа будет предоставлен нашим потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго,

– подчеркнул Чернышов.

Чернышев также призвал украинцев проверить свои дома и сделать жилье энергоэффективным. Благодаря этому, отопительный сезон пройдет легче.