Значно менше ніж має бути: яка "чиста" зарплата, якщо отримуєш мінімалку

У 2024 році мінімалка в Україні зростала двічі, сягнувши 8 000 гривень. Цьогоріч це значення не зміниться.

Яка мінімалка після вирахування податків

Зараз з зарплати відраховуються ПДФО – 18% та військовий збір – 5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Довідка: "Чистою" називають виплату після вирахування усіх податків.

Відповідно, загальний податок, який доведеться заплатити з зарплати – 23%. З 8 000 це – 1 840 гривень. Тобто, "чиста" мінімальна зарплата зараз – 6 160 гривень.

Для роботодавця ситуація дещо інша. Він має ще сплачувати ЄСВ, а це 22% від розміру зарплати. Відносно мінімалки таке значення – 1 760 гривень. Тобто, роботодавець "витрачає" 9 760 гривень.

Нагадаємо! ЄСВ – це відрахування у Пенсійний фонд. Місяць стажу працівнику зараховується лише при сплаті мінімального страхового внеску, тобто 1 760 гривень.