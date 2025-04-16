Повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Що потрібно знати про 245% мита США проти Китаю

У Білому домі пояснили, що лише окремі китайські товари, зокрема електромобілі та шприци, підпадають під мито в 245%.

Також зазначається, що до вже наявних тарифів на певні товари з Китаю буде додано 145-відсоткове мито.

У Білого дому нагадали, що введення тарифів на китайські товари було ініційоване американським лідером Дональдом Трампом під час його першого терміну, а Джо Байден, ставши президентом, збільшив деякі з них.

Зокрема, Байден ввів 100-відсотковий тариф на електромобілі, і разом із новими 145-відсотковими тарифами, встановленими Трампом, їх загальна сума досягає 245%.

До слова, Трамп стверджує, що введені ним мита нібито вже позитивно впливають на економіку США. Він також зазначає, що вартість продуктів знижується.