Проблеми не закінчаться: які виклики чекатимуть на Україну під час та після війни

Повномасштабна війна спричинила багато проблем в Україні. Зокрема, у економічному секторі. Потрібно розуміти, що з часом кількість викликів не зменшиться.

Які труднощі чекають на Україну

Економіст Ярослав Жаліло у коментарі 24 Каналу зазначив, що Україна має не тільки вистояти економічно у війні, а і впровадити у дію європейську модель.

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Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Найголовніший виклик – забезпечення стійкості в умовах продовження повномасштабної війни. Водночас стійкість економіки залежить від диверсифікованості тих засад, на яких вона функціонує, забезпечуючи оборонні потреби, потреби життєдіяльності та експортні потреби.

Жаліло наголошує, що навіть при швидкому укладенні перемир'я, розраховувати на довготривалу безпеку Україні не варто.

У будь-якому випадку, незалежно від подій, прив'язаних до перемовин, економіка України цьогоріч функціонуватиме в режимі високого рівня воєнної небезпеки,

– наголошує економіст.

Жаліло каже, що Україна має посилити:

енергетичну стійкість;

виробничу стійкість (зокрема, це стосується озброєння);

технологічну стійкість.

Експерт Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом виокремив безробіття як важливу проблему, що може поглибитись в Україні. Зокрема, через мобілізацію.

Олег Пендзин Керівник Економічного дискусійного клубу На робітничі спеціальності, або ж на водійській спеціальності не знайти працівника. Для відновлення економіки України потрібно десь 5 мільйонів рук, а тому щороку слід повертати хоча б 450 тисяч мігрантів.

Зверніть увагу! За словами Пендзина в Україні зараз формально 14,2% людей – безробітні.