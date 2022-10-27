Що подорожчає до кінця року: експерти зробили прогноз

В Україні зростає рівень інфляції, а деякі категорії товарів у річному вимірі подорожчали удвічі, а то і навіть втричі. Тож Економіка 24 вирішила запитати експертів, чого чекати від цін на продукти пересічному населенню до кінця цього року.

Що буде з цінами до кінця року

На думку економічного експерта Олега Пендзина, до кінця року варто очікувати подорожчання хліба, круп, молочної та м’ясної продукції тощо. Разом з тим він зауважує, що картопля нині дешевша навіть, ніж була до війни, але десь починаючи з листопада – грудня й вона почне зростати у ціні.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Все буде дорожчати. Ми маємо у вересні інфляцію 24%. Національний банк та Міністерство економіки заявило, що до кінця року буде 30%. Продовольча корзинка буде десь під 38% росту.

Також експерт прогнозує зростання вартості яєць, хоча й в Мінагро запевняють, що продукт почне знижуватись у ціні й стабілізується. На думку Пендзина, до кінця року варто очікувати зростання ціни яєць до 10%. Однією з причин подорожчання яйця можуть стати приготування українців до новорічних свят.

Чи буде яйце дорожчати? Думаю, що так. Воно буде дорожчати й ще обов'язково побачимо здорожчання яйця перед Новим Роком, коли буде ажіотажний попит, коли люди будуть готуватись до Нового Року. Війна не війна, а готуватись до нового Року будуть всі. Тому я думаю, відсотків на 7 – 8 ще яйце подорожчає, до 10% до кінця року. В реальності десяток буде десь 55 – 57 гривень, в середньому,

– прогнозує він.

До теми Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта

Чи подешевшають якісь продукти

На думку аналітика УКАБ Максима Гопка, не варто чекати зниження цін на якісь продукти, хоча й не виключає, що якісь товари можуть зупинитись в цін. "Наприклад, зараз подешевшали гриби на 20 – 30% за останніх декілька днів, оскільки сезон", – пояснює він. Також яблука та фрукти зараз не дорожчають через хороший врожай й надалі можуть триматись у ціні.

Максима Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Загалом подорожчає все просто у різному відсотковому співвідношенні, зважаючи на вже згадані енергетичний фактор, зерновий коридор, ситуацію на фронті тощо.